Düzce'de vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Düzce'de vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

10.01.2021 13:01 | Son Güncelleme: 10.01.2021 13:04
Düzce'de vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

Düzce Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Valilik koordinesinde çalışan birimlerce vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi.

Ekiplerin tüm çabasının vatandaşların sağlıklı bir şekilde evde kalması için olduğu ifade edilen açıklamada, Yahyalar Mahallesinde kronik rahatsızlığı olan bir vatandaşın ısıtıcı talebinin karşılandığı kaydedildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ekiplerinin ise ev ev ziyaretlerde bulunarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiği vurgulandı.

Türk Kızılay Düzce Şubesi Genç Gönüllüleri ise vatandaşlara ücretsiz olarak maske dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Hulusi Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Emre Taşdemir Oğulcan Çağlayan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Türk Kongre Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düzce'de vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 13:13:37. #1.14#
title