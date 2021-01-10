Düzce'de vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

Düzce Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Valilik koordinesinde çalışan birimlerce vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi.

Ekiplerin tüm çabasının vatandaşların sağlıklı bir şekilde evde kalması için olduğu ifade edilen açıklamada, Yahyalar Mahallesinde kronik rahatsızlığı olan bir vatandaşın ısıtıcı talebinin karşılandığı kaydedildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ekiplerinin ise ev ev ziyaretlerde bulunarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiği vurgulandı.

Türk Kızılay Düzce Şubesi Genç Gönüllüleri ise vatandaşlara ücretsiz olarak maske dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever