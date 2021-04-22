Düzce'de Vali koltuğuna oturan Ecrin, salgın tedbirlerine uyma çağrısı yaptı
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Düzce'de Vali koltuğuna oturan Ecrin, salgın tedbirlerine uyma çağrısı yaptı

Düzce'de Vali koltuğuna oturan Ecrin, salgın tedbirlerine uyma çağrısı yaptı
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Düzce Valisi Cevdet Atay'ın koltuğuna oturan ilkokul öğrencisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyma çağrısında bulundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Düzce Valisi Cevdet Atay'ın koltuğuna oturan ilkokul öğrencisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyma çağrısında bulundu.

Vali Atay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Gazi Mustafa Kemal İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ecrin Bahar'a bıraktı.

Temsili vali, çevrimiçi toplantı yaparak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığı öğrencilerin sorularını cevapladı.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Ecrin, salgın nedeniyle uzaktan eğitime devam ettiklerini söyledi.

Ecrin, vaka sayılarındaki artışa dikkati çekerek, "Pandemiye dikkat etmemiz gerekiyor. Maske takmazsak vaka sayıları artar. Bu yüzden maske takmamız gerekiyor." diye konuştu.

Temsili vali, ayrıca çocuklar için lunapark ve oyun parkı planlarının bulunduğunu kaydetti.

Program, Vali Atay'ın Ecrin'e hediye vermesiyle son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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