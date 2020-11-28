Düzce'de vaka sayıları artınca denetimler havadan ve karadan hız kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Düzce'de vaka sayıları artınca denetimler havadan ve karadan hız kazandı

28.11.2020 10:24 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:47

Düzce'de vaka sayıları artınca denetimler havadan ve karadan hız kazandı Düzce'de trafiğe kapatılan İstanbul Caddesi'nde dronelu denetimler bütün hızıyla devam ediyor.

Düzce'de vaka sayıları artınca denetimler havadan ve karadan hız kazandı

DÜZCE - Düzce'de trafiğe kapatılan İstanbul Caddesi'nde dronelu denetimler bütün hızıyla devam ediyor. Maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda uyarı yapan drone ile vatandaşlar ikaz edildi. Caddede ayrıca denetimler drone ile havadan yapılırken, ekiplerde karadan maske, ateş ve HES Kodu denetimi yaptı.

Düzce'de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan denetimler bütün hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Bürosu ekipleri, pandemi nedeniyle giriş ve çıkışların kontrollü verildiği İstanbul Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Uygulamalarda İHA ekipleri cadde boyunca "maske kullanımı ve sosyal mesafe uyarısı yapan drone ile gezerek maske kullanmayan ve sosyal mesafeye uymayan vatandaşlara uyarı yaptı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Dün gece iki kez Putin'i aradı! Savaşı kaybeden Paşinyan'ı şimdi de altın korkusu sardı
Dün gece iki kez Putin'i aradı! Savaşı kaybeden Paşinyan'ı şimdi de altın korkusu sardı
Tartışma büyüyor! CHP, Erdoğan'ın İmamoğlu'ndan özür dilemesini istedi
Tartışma büyüyor! CHP, Erdoğan'ın İmamoğlu'ndan özür dilemesini istedi
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı

Diğer taraftan İstanbul Caddesi'ne giriş ve çıkışlar kontrollü olarak veriliyor. Caddeyi kullanacak olan vatandaşlar cadde girişinde kurulan polis noktalarında polis ve özel güvenlik görevlilerinin ateş ölçümü ve HES Kodu sorgusunun ardından caddeye alınıyor. Cadde içerisinde de yine hem polis ekipleri hem de Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri tarafından sosyal mesafe ve maske denetimleri yapılıyor.

Düzce'de vaka sayıları artınca denetimler havadan ve karadan hız kazandı
Düzce'de vaka sayıları artınca denetimler havadan ve karadan hız kazandı
Düzce'de vaka sayıları artınca denetimler havadan ve karadan hız kazandı
Düzce'de vaka sayıları artınca denetimler havadan ve karadan hız kazandı
Düzce'de vaka sayıları artınca denetimler havadan ve karadan hız kazandı
Düzce'de vaka sayıları artınca denetimler havadan ve karadan hız kazandı
Düzce'de vaka sayıları artınca denetimler havadan ve karadan hız kazandı
Düzce'de vaka sayıları artınca denetimler havadan ve karadan hız kazandı
Düzce'de vaka sayıları artınca denetimler havadan ve karadan hız kazandı
Düzce'de vaka sayıları artınca denetimler havadan ve karadan hız kazandı
Düzce'de vaka sayıları artınca denetimler havadan ve karadan hız kazandı
Düzce'de vaka sayıları artınca denetimler havadan ve karadan hız kazandı
Düzce'de vaka sayıları artınca denetimler havadan ve karadan hız kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIZ

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Vakalar arttı, Düzce'de en yoğun cadde de giriş çıkışlar sınırlandırıldı
Son dakika haberleri | Vakalar arttı, Düzce'de en yoğun cadde de giriş çıkışlar sınırlandırıldı
Vakaların arttığı Bilecik'te denetimler arttı
Vakaların arttığı Bilecik'te denetimler arttı
Aşırı hız yapan aracın kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
Aşırı hız yapan aracın kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cevdet Yılmaz Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Alaattin Çakıcı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Cansu Dere Bülent Ersoy
Spor Falcao Orhun Ene Erol Bulut Şenol Güneş Samet Aybaba
Tüm Haberler Türk Kaza Müzik Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düzce'de vaka sayıları artınca denetimler havadan ve karadan hız kazandı - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 10:47:29. #1.15#
title