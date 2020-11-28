Düzce'de vaka sayıları artınca denetimler havadan ve karadan hız kazandı

Düzce'de vaka sayıları artınca denetimler havadan ve karadan hız kazandı Düzce'de trafiğe kapatılan İstanbul Caddesi'nde dronelu denetimler bütün hızıyla devam ediyor.

Düzce'de vaka sayıları artınca denetimler havadan ve karadan hız kazandı

DÜZCE - Düzce'de trafiğe kapatılan İstanbul Caddesi'nde dronelu denetimler bütün hızıyla devam ediyor. Maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda uyarı yapan drone ile vatandaşlar ikaz edildi. Caddede ayrıca denetimler drone ile havadan yapılırken, ekiplerde karadan maske, ateş ve HES Kodu denetimi yaptı.

Düzce'de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan denetimler bütün hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Bürosu ekipleri, pandemi nedeniyle giriş ve çıkışların kontrollü verildiği İstanbul Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Uygulamalarda İHA ekipleri cadde boyunca "maske kullanımı ve sosyal mesafe uyarısı yapan drone ile gezerek maske kullanmayan ve sosyal mesafeye uymayan vatandaşlara uyarı yaptı.

Diğer taraftan İstanbul Caddesi'ne giriş ve çıkışlar kontrollü olarak veriliyor. Caddeyi kullanacak olan vatandaşlar cadde girişinde kurulan polis noktalarında polis ve özel güvenlik görevlilerinin ateş ölçümü ve HES Kodu sorgusunun ardından caddeye alınıyor. Cadde içerisinde de yine hem polis ekipleri hem de Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri tarafından sosyal mesafe ve maske denetimleri yapılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIZ