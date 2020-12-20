Düzce'de 'Uzman Eller Projesi' tamamlandı
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Düzce'de 'Uzman Eller Projesi' tamamlandı

20.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:15
Düzce'de 'Uzman Eller Projesi' tamamlandı

DÜZCE (İHA) – Kırsal Kalkınma destekleri kapsamında Uzman Eller Projesi Düzce'de tamamlandı.

DÜZCE (İHA) – Kırsal Kalkınma destekleri kapsamında Uzman Eller Projesi Düzce'de tamamlandı. 2020 yılı içerisinde Düzce'de 25 yatırımcıya toplam 2 milyon 481 bin lira ödeme yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 2019-2020 yıllarında Düzce, Amasya, İzmir ve Mardin gibi 4 pilot ilde yürütüldü. Aralarında Düzce'de olan pilot illerin kırsal alanlarında tarım ve ormancılık sektörlerinde girişimcilik desteklendi. Bu sektörlerde yürütülen faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılması sağlandı ve örnek teşkil edecek projelerin uygulanması için çalışmalar başlatıldı.

Nüfusu 20 binden az olan yerleşim alanlarında yaşayan yaşamayı taahhüt eden, tarım hayvancılık ormancılık gıda ve su ürünleri konularında yüksekokul ve üniversite mezunlarının mahallinde Düzce'de 25 proje uygulandı. Kırsal Kalkınma Destekleri Uzman Eller Projesi kapsamında kasım ayı içerisinde 4 hak sahibine daha 399 bin 525 lira hibe ödemesi yapıldı. Düzce'de 2020 yılında 25 yatırımcıya 2 milyon 481 bin 499 lira 38 kuruş hibe ödemesi yapılarak proje tamamlandı. Ayrıca Uzman Eller Projesi kapsamında geçmiş aylarda tamamlanan projelerin rutin kontrollerine de devam edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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