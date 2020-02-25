Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramalarda 3 kilo 847 gram esrar ele geçirildi.
Söz konusu araçta bulunan ve gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA