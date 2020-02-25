Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

25.02.2020 18:26 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:44
Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

'de yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

koordinesinde başlatılan çalışmalar kapsamında, İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramalarda 3 kilo 847 gram esrar ele geçirildi.

Söz konusu araçta bulunan ve gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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