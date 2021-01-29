Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

29.01.2021 18:33 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:36
Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çamlıevler Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaşan ekipler, belirlediği adreslere operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 124 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı, diğer ikisi ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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