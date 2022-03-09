Düzce'de uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Düzce'de uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Düzce'de uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.Y.H.S. ve A.A. isimli şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratına ulaştı. Yapılan fiziki ve teknik takip neticesinde şüphelilerin içinde bulunduğu araç kent merkezinde durduruldu. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 65 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu Ticareti, Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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