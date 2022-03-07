Düzce'de uyuşturucu taciri yakalandı - Haberler

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Düzce'de uyuşturucu taciri yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Düzce'de uyuşturucu taciri yakalandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de uyuşturucu satan şahıs, polisin evine düzenlediği operasyonla yakalandı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de uyuşturucu satan şahıs, polisin evine düzenlediği operasyonla yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyciler Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı. Şahsın ikametinde ve üzerinde yapılan aramalarda iki parça halinde 130 gram sentetik kannobinoid maddesi ve iki parça halinde 135 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu Madde Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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