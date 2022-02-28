Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Haberler

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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AA, Ömer Ürer - Güncel
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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Ekiplerce durdurulan araçta yapılan aramada, 1 kilo 703 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.A, B.D. ve C.K, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Uyuşturucu Operasyonu, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Düzce, Güncel, Haberler

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