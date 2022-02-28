Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
DÜZCE (AA) - Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Ekiplerce durdurulan araçta yapılan aramada, 1 kilo 703 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.A, B.D. ve C.K, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
AA / Ömer Ürer - Güncel