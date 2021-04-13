Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi ve hakkında yakalama emri bulunan şahıs 3 farklı noktada yürütülen operasyonlar neticesinde yakalandı.

Şahısların üst aramasında, 12 gram gelen metamfetamin, 46 adet sentetik ecza nitelikli hap, bir miktar esrar, bir miktar sentetik kannobinoid, bir ekstazi ve bir cam pipo ile yabancı ülkeye ait sahte pasaport, farklı seri numaralı 3 ikamet izin belgesi ve tapu senedi ekipler tarafından ele geçirildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan şahıs hakkında evrakta sahtecilik suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş