Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu sınır dışı edildi

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu, cezai işlemin ardından sınır dışı edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Konuralp Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Orhangazi Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale (KOM) personeli ve narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda, yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, aparatlar ve hassas terazi ele geçirildi.

Cezai işlem uygulanan şüpheli, daha sonra sınır dışı edildi.