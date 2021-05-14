Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, daha önce fiziki ve teknik takibe alınan N.M.D, A.E, N.K. ve B.M'nin içinde bulunduğu aracı Fakıllı köyünde durdurdu. Dedektör köpeklerinin de desteğiyle yapılan aramada, aracın gizli bölmelerine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Akçakoca Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden N.M.D. ve A.E. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer zanlılar ise uyuşturucu kullanma suçundan idari para cezası verilerek serbest bırakıldı.

Öte yandan, 4 zanlıya da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer