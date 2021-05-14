Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, daha önce fiziki ve teknik takibe alınan N.M.D, A.E, N.K. ve B.M'nin içinde bulunduğu aracı Fakıllı köyünde durdurdu. Dedektör köpeklerinin de desteğiyle yapılan aramada, aracın gizli bölmelerine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Akçakoca Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden N.M.D. ve A.E. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer zanlılar ise uyuşturucu kullanma suçundan idari para cezası verilerek serbest bırakıldı.

Öte yandan, 4 zanlıya da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Akalın Uraz Kaygılaroğlu
Spor Diego Ali Koç Gökhan Töre Ali Tandoğan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 13:23:11. #1.15#

title