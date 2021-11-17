Düzce'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin takibe alınarak operasyon sonucu yakalandığı bildirildi.

Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, 170 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve 27 bin 600 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet