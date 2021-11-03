Düzce'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Haberler
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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aracına gizlediği uyuşturucuyla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aracına gizlediği uyuşturucuyla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yığılca Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen F.Y'yi takibe aldı.

Fiziki ve teknik takip sonucu F.Y'nin kullandığı aracı Yığılca-Düzce bağlantı yolunda durduran ekipler, araçta narkotik köpekleriye arama yaptı.

Aramada, bir kavanoz içerisinde gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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