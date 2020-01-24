Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

24.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:21

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 26 kilo 45 gram eroin ile 12 kilogram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.



Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Düzce üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şüpheli 3 şahıs yapılan operasyonda yakalandı. Yakalanan şüphelilerin içerisinde bulundukları araçlarda yapılan aramalarda 575 gram eroin maddesi ele geçirilirken operasyon genişletilerek yapılan çalışma sonucunda 1 şahıs daha yakalandı, bu şahıstan 25 kilo 470 gram eroin maddesi ele geçirildi. Çalışmalar neticesinde toplam 26 kilo 45 gram eroin maddesi ile birlikte 4 şahıs yakalandı.



Yapılan ikinci operasyonda Düzce üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapan bir şahıs yakalandı. Yakalanan bir şüpheli üzerinde ve içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada 12 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli 5 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince Tutuklanarak Cezaevine teslim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA