Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
02.03.2021 13:51 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:54
Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahısların yakalanması için operasyon başlatıldı.
Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 1 kilogram bonzai, av tüfeği, hassas terazi, 6 kullanma aparatı, içime hazır 6 fişek, tüfek fişekleri ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 910 lira para ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever