Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahısların yakalanması için operasyon başlatıldı.

Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 1 kilogram bonzai, av tüfeği, hassas terazi, 6 kullanma aparatı, içime hazır 6 fişek, tüfek fişekleri ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 910 lira para ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever