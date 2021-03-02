Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

02.03.2021 13:51 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:54
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahısların yakalanması için operasyon başlatıldı.

Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 1 kilogram bonzai, av tüfeği, hassas terazi, 6 kullanma aparatı, içime hazır 6 fişek, tüfek fişekleri ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 910 lira para ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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