Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Haberler » Güncel » Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Haber

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

18.12.2019 22:32 | Son Güncelleme: 18.12.2019 22:38
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Gölormanı köyünde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 33 gram kubar esrar, 20 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler A.Y, R.Ü ve S.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler