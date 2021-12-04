Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Şüphe üzerine takibe alınan bir araç, Anadolu Otoyolu Gölyaka Gişeleri mevkisinde durduruldu.

Araçta ve iki şüpheli üzerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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