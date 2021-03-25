Son dakika 3. sayfa: Polisten uyuşturucu baskını
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Son dakika 3. sayfa: Polisten uyuşturucu baskını

25.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:11
Son dakika 3. sayfa: Polisten uyuşturucu baskını

Son dakika haberler: DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Camikebir Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 240 adet extacy hap, 5 gram extacy hap parçaları, 2 parça halinde 1,5 gram metamfetamin maddesi, 193 parça 290 gram afyon sakızı, 1 adet hassas terazi, suçtan elde ettiği değerlendirilen 3 bin 735 TL para ve uyuşturucu paketlemek için kullanılan bir tomar yeşil renkli naylon poşet ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince Tutuklanarak Cezaevine teslim edildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıslardan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 1 şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak Kullanmak' suçundan ayrıca adli işlem yapıldığı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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