Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

27.12.2019 18:06 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:06
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcısı olarak tabir edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Çilimli ilçesinde ve Sarımeşe köyü civarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıslardan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 4 kişi hakkında ise "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

4 şüpheliden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: AA
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