Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Orhangazi Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 30 gram toz esrar, 8 gram metamfetamin, 13 sentetik ecza hap, 2 cam pipo, ruhsatsız tabanca, 18 fişek ve sahte 450 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanan zanlı hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu ile parada sahtecilik suçlarından adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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