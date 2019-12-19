Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

19.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:10
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "sokak satıcısı" olarak tabir edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Camikebir Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve iş yerinde yapılan aramada 9 parça halinde toplam 260 gram esrar, 2 parça halinde 2 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanıldığı değerlendirilen aparat ele geçirildi.

"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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