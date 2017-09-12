Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı

Düzce'deki ilaç fabrikasından uyuşturucu niteliği taşıyan bir maddeyi çalarak yurt dışına çıkarmak isterken gözaltına alınan ve adliyeye çıkarılan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, Düzce'de "Metamfetamin" imalatının başlangıç maddesi olan ve uyuşturucu niteliği taşıyan "Pseudoefedrin" isimli maddeyi fabrikadan çalarak yurt dışına çıkartmaya hazırlanırken yakalanan fabrika işçilerinden K.A., K.Y., M.T., eski çalışan M.D. ile onlara yardım eden İ.P., İ.A. ve B.G. Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotim polisleri tarafından yakalanmıştı. Polis tarafından yakalanan şüphelilerden iki adet ruhsatsız tabanca, bir miktar para, uyuşturucu niteliği taşıyan 20 kilogram "Pseudoefedrin" isimli madde ile bir fıçı ele geçirilmişti. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A., K.Y., M.T., M.D., İ.P. ve İ.A. tutuklandı. B.G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - DÜZCE