Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu satıcılarına savaş açtı. Ekipler, uyuşturucu ticaretinin yoğun olduğu mahallelerin girişlerinde narkotik köpekleriyle uygulama yaptı.



Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, yoğun uyuşturucu ticaretinin yapıldığı tespit edilen yerlere operasyon düzenlendi.



Uygulamaya, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yanı sıra Asayiş Şubesi Motosikletli Yunus Timleri, Asayiş Ekipleri ve Trafik Tescil ve Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Düzce'nin birçok mahallesi'nde giriş ve çıkışlarda bekleyen ekipler, araçları aradı, şahıslar üst araması ve sorguları yapıldı. Araçlardaki aramalarda ise narkotik köpekleri de kullanıldı. Narkotik köpekleri araçların içini ve bagajlarını didik didik aradı.



Yetkililer ise Emniyet Müdürlüğü'nün, geleceğin teminatı olan gençleri zehir tacirlerinden korumaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam edeceği belirtildi. - DÜZCE