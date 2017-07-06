Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir otomobilde gizlenmiş şekilde 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını ve elde ettiği uyuşturucu maddeyi Düzce'ye getireceğini tespit ederek D-100 karayolunun Çilimli sapağında kontrol noktası oluşturdu.



Jandarma ekiplerinin yol kontrolü yaptığını gören R.Ü., aracı ile kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonrası ekipler, R.Ü'yü bir benzin istasyonunda yakaladı.



Araçta yapılan aramada, bagaja gizlenmiş 5 ayrı poşet içerisinde 5 kilogram kubar esrar ele geçirdi.



R.Ü. jandarma ekiplerince, gözaltına alındı.