Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

Düzce'de düzenlenen operasyonda, orman arazisinde ekili 4 bin 207 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Düzce Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Yığılca ilçesinin Nuhlar Köyü mevkisindeki ormanlık arazide, ekili vaziyette 4 bin 207 kök Hint keneviri bulundu.



Çalışma kapsamında teknik takip yapan polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Hint kenevirini ormana ektiği öne sürülen bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada da 25 gram uyuşturucu ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.