Düzce'de uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Düzce'de uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyciler Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyciler Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyciler Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanırken, şahısların üzerinde, ikamet ve araçlarında yapılan aramada 5 parça halinde toplam 5 gram metamfetamin, 4 parça toplam 4 gram esrar, 2 parça toplam 8 gram skunk, 9 adet sentetik ecza, 160 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanılan kilitli poşet ve alüminyum folyo ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 165 lira ele geçirildi. Şahıslar, uyuşturucu madde ticareti suçundan sevk edildikleri adli makamlarda tutuklanarak Çilimli Cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Donald Trump Meral Akşener Mehmet Kasapoğlu
Magazin Hadise Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Düzce'de uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 16:47:33. #1.15#

title