Düzce'de uyuşturucu operasyonu

19.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:46

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve narkotik köpek timinin katılımıyla merkez ilçeye bağlı Çakırhacı İbrahim ve Kutlu köylerinde, 3 ayrı adreste operasyon düzenlendi.

Operasyonda E.Z, E.Ç. ve H.S'nin üzerilerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada, 17 gram toz esrar, 1 kilo 656 gram kubar esrar, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA