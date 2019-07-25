Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Cumayeri ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası şüpheleri düzenlenen operasyonlarla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, tutuklanan şüphelilerden uyuşturucu madde aldığı belirlenen üç kişi hakkında da adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA