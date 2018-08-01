Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kök kenevir ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çamlısu köyünde bir şahsın yasa dışı kenevir ekimi yaptığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan operasyonda, şahsın bahçesinde boyları 50 cm ile 200 cm arasında değişen 15 kök kenevir bitkisi bulundu.

Şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.