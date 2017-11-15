Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi çevresinde uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı.



Şüphelinin evinde yapılan aramada, tabanca, bu tabancaya ait 6 adet fişek, 2 adet kuru sıkı tabanca ve satışa hazır 5 fişek halinde toplam daralı 16 gram esrar ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.