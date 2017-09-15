Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 492 adet ecstasy hap, satışa hazır vaziyette 8 fişek esrar maddesi, 1 adet tabanca, pompalı tüfek ve 8 adet fişek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kalıcı Konutlar ve il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Şüphelilerin ev ve eklentilerine operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde yaptıkları aramalarda, 492 adet ecstasy hap, satışa hazır vaziyette 8 fişek esrar maddesi, 1 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve 8 adet fişek ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Bu sırada şüpheli yakını bir kadın, görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı.



Polis tarafından gazetecilerden uzaklaştırılan kadın, adliye binasına götürüldü.