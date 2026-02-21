Haberler

140 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 140 gram sentetik kannabinoid ve uyuşturucu madde satışı yapan bir kişi tutuklandı.

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 140 uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bostanlık Köyünde uyuşturucu madde satıldığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda iki parça halinde 140 gram sentetik kannabinoid maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinden gözaltına alınan 6 suç kaydı bulunan S.A. (24) isimli şahıs tutuklandı. - DÜZCE

