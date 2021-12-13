Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Haberler
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Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'de jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 758 gram kubar esrar ve 62 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 758 gram kubar esrar ve 62 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Eminaçma köyünde C.O. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu istihbaratını alan Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı Konuralp Karakol Komutanlığı ekipleri, eve narkotik köpeği ile operasyon düzenledi. İkamette yapılan aramada 758 gram kubar esrar maddesi ve 62 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - DÜZCE

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