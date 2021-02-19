Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden biri tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, TEM Otoyolu Düzce gişeleri mevkisinde şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.

Karahacımusa Mahallesi mevkisinde de "uyuşturucu madde ticareti" yaptığı tespit edilen bir şüpheli operasyonla yakalandı.

Şüphelinin üzerinde, ikametinde ve iş yerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Akçakoca ilçesinde ise denetim yapan polis ekipleri, Yukarı Mahalle Kepenç Köyü mevkisinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta ve 3 şüpheli üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, 1 muşta, 1 "kelebek" tabir edilen bıçak ve 1 av tüfeği ile 25 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş