Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı - Haberler
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Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Düzce'de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Düzce'de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerden ikisi, kent merkezindeki adreslerine düzenlenen operasyonda, biri ise Gümüşova ilçesinde yol kontrolü esnasında gözaltına alındı.

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, çeşitli miktarda metamfetamin, sentetik kannabinoid ve esrar ele geçirildi.

Zanlılardan ikisi serbest bırakılırken, biri ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı - Haberler
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