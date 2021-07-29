Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında kente uyuşturucu getirdiği öne sürülen 2 şüpheliyi il merkezinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

Zanlıların bulunduğu araçta ve ikametlerinde yapılan aramada, 1 kilogram uyuşturucu madde ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer