Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında kente uyuşturucu getirdiği öne sürülen 2 şüpheliyi il merkezinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

Zanlıların bulunduğu araçta ve ikametlerinde yapılan aramada, 1 kilogram uyuşturucu madde ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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