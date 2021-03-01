Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce şüphe üzerine durdurulan araçtaki 3 kişinin üst aramasında ve araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlı hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Polis ekiplerince 4 adrese düzenlenen operasyonda da bir şüpheli gözaltına alındı. Zanlının üst aramasında ve ikametgahında uyuşturucu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıdan uyuşturucu madde aldıkları tespit edilen 3 kişi hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever