Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Cedidiye Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.

Zanlının evinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 cam pipo ve montunun içinde hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer