Düzce'de uyuşturucu ele geçirilen yol denetimlerinde 9 şüpheli yakalandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği yol denetimlerinde 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince narkotik köpeklerinin katılımıyla kentteki kara yollarında geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Şüphe üzerine durdurulan araçlarda ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Denetimlerde, İ.K, M.A, S.K, G.Ş, A.A, F.A, B.T, İ.B. ve B.T. gözaltına alındı.

G.Ş. ifadesinin ardından serbest bırakıldı, gözaltındaki diğer 8 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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