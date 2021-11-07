Düzce'de uyuşturucu ele geçirilen yol denetimlerinde 9 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'de uyuşturucu ele geçirilen yol denetimlerinde 9 şüpheli yakalandı

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Düzce'de uyuşturucu ele geçirilen yol denetimlerinde 9 şüpheli yakalandı

Düzce'de bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği yol denetimlerinde 9 zanlı gözaltına alındı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği yol denetimlerinde 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince narkotik köpeklerinin katılımıyla kentteki kara yollarında geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Şüphe üzerine durdurulan araçlarda ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Denetimlerde, İ.K, M.A, S.K, G.Ş, A.A, F.A, B.T, İ.B. ve B.T. gözaltına alındı.

G.Ş. ifadesinin ardından serbest bırakıldı, gözaltındaki diğer 8 şüphelinin işlemleri sürüyor.

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri
Evinin bahçesindeki ağaçtan zeytin toplayan adam merdivenle birlikte düşerek feci şekilde öldü

Evinin bahçesindeki ağaçtan zeytin toplayan adam merdivenle birlikte düşerek feci şekilde öldü

 Saklandığı evde yakalanan şahıs, elektrik tellerine tutunarak kaçmaya çalıştı: Ben kuşum

Saklandığı evde yakalanan şahıs, elektrik tellerine tutunarak kaçmaya çalıştı: Ben kuşum
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title