Düzce'de usulsüz avlandığı belirlenen 602 kilogram balığa el konuldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balık sezonunun açılmasıyla birlikte gırgır teknelerine belirli aralıklarla yapılan denetimlerde usulsüz şekilde avlandığı tespit edilen 602 kilogram balığa el konuldu.

Akçakoca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi, Akçakoca Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği su ürünleri avcılığına yönelik denetimler sonucunda, küçük boyda avlanmış 602 kilogram balık tespit edildi.

Yapılan denetimlerde kurallara uymayan teknelere küçük boyda su ürünleri satışı yaptığı için para cezası kesildi ve balıklara el konuldu.

Akçakoca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, balıkçıların su ürünleri avcılığında kurallara uyması için denetimlere aralıksız devam edileceği belirtildi.