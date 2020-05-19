Düzce'de üretilen organik çilekler 1 saatte tükeniyor
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Düzce'de üretilen organik çilekler 1 saatte tükeniyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yıllardır organik şekilde üretilen yediveren çilekleri, korona virüs nedeniyle artan talep ile dalından koparıldıktan sonra 1 saat içinde pazara inmeden tükeniyor.

Düzce'de üretilen organik çilekler 1 saatte tükeniyor
19.05.2020 11:27 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:27

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yıllardır organik şekilde üretilen yediveren çilekleri, korona virüs nedeniyle artan talep ile dalından koparıldıktan sonra 1 saat içinde pazara inmeden tükeniyor. Sırada bekleyen müşterilere randevu ile satılan çilekler üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Düzce'de üretilen organik 'Yediveren Çileği' yok satıyor. Korona virüs nedeniyle üretime ara vermeden yüzlerine maske takan tarım işçileri, büyük bir titizlikle çilekleri toplayarak satışa hazır hale getiriyor. Tamamen doğal ortamda organik üretilen çilekler lezzeti, aroması ve görüntüsüyle büyük talep görüyor. Düzce'nin Darıcı Mahallesi'nde 9 yıldır evinin bahçesinde çilek üretimi yapan Ali Gel, manavlara çilek vermediklerini sabah toplanılan çileklerin artan talep nedeniyle 1 saatte satıldığını belirtti. Ali Gel, korona virüs sonrasında çilek talebinin arttığını dile getirerek, "Vatandaşa hizmet olsun diye çilek yetiştiriciliği yapıyorum. Piyasada çilek 15 liradan satılıyor. Ben 10 liradan satıyorum. Elimden geldiğince yetiştirmeye çalışıyorum. Siparişle müşteri alıyorum. 9 yıl oldu ve tamamen organik bir şekilde yetiştiriyorum" şeklinde konuştu.

"Çileği randevu ile gelip alıyorlar"

Korona virüs salgını sonrasında üretimde herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını, çilek yetiştirmeye devam ettiklerini dile getiren Ali Gel, "Korona virüsten dolayı üretimde bizim hiçbir sıkıntımız olmadı. Biz sürekli üretim yapmaya çilek yetiştirmeye devam ediyoruz. Aşırı derecede bir talep var. Talep patlaması yaşıyoruz, yetiştiremiyoruz. Gelen herkese 1 hafta 10 gün sonraya sıra veriyoruz. Korona virüsten önce herkes tarlaya geliyordu. Kendisi hem yiyordu hem topluyordu. Giderken aldığı çileğin parasını verip gidiyordu. Korona virüsten dolayı telefonlardan sipariş alıyoruz. Randevu veriyoruz, o güne göre vatandaşlar geliyor. Çileğini alıp gidiyorlar. Biz burada güzel bir tedbir alıyoruz" dedi.

"Organik ürün olunca sebzede istiyorlar"

Çileğin dışında evin bahçesinde bir çok çeşit sebze diktiklerini belirten Hacile Gel, "Çileğin yanında fasulye, domates, biber, patlıcan, mısır her şeyi yetiştiriyoruz. Herhangi bir katkı maddesi kullanmadan tamamen doğal bir yolla bunları yetiştiriyoruz. Hayvan gübresi kullanıyoruz. Tamamen kendi çabamız ile. Kaç senelerden beridir biz burada üretimi devam ettiriyoruz. Biz Karadenizliyiz bu ekimi dikimi küçüklükten beri yapmaya alıştık. Ömrümüz yettiği kadar burada dikim yapmaya devam edeceğiz. Buraya çilek almaya gelenler diğer ekili ürünlerimizi görüyorlar. 2 kilo biber satar mısın? diyorlar öyle veriyoruz. Öyle pazarlara falan götürmüyorum. Organik olunca vatandaşlar daha da çok istiyor. Bezelye istiyorlar gidiyorum topluyorum ve tartıp kendisine veriyorum" dedi.

Destek ile üretimi arttırmak istiyorlar

Gel ailesi kendisine devlet tarafından destek verilirse organik olarak çilek ve diğer sebze ürünlerinin üretimini arttırmayı hedefliyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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