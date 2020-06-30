Düzce'de üretilen ilaç Amerikan beyaz kelebeği sorununa çözüm oldu
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Düzce'de üretilen ilaç Amerikan beyaz kelebeği sorununa çözüm oldu

- Düzce'de üretilen ilaç Amerikan beyaz kelebeği sorununa çözüm oldu Nem ağacından üretilen organik ilaç zararlı haşereleri tarım alanlarından uzaklaştırıyor İlacın sebze ve meyvelere zarar vermediği belirlendi Düzce'de nem ağacından üretilen organik ilaç, fındık mahsulü ve tarımsal üretim...

30.06.2020 20:57 | Son Güncelleme: 30.06.2020 21:03

- Düzce'de üretilen ilaç Amerikan beyaz kelebeği sorununa çözüm oldu

Nem ağacından üretilen organik ilaç zararlı haşereleri tarım alanlarından uzaklaştırıyor

İlacın sebze ve meyvelere zarar vermediği belirlendi

DÜZCE - Düzce'de nem ağacından üretilen organik ilaç, fındık mahsulü ve tarımsal üretim için büyük tehdit oluşturan Amerikan beyaz kelebeği ile mücadelede kullanılmaya başlandı. Tarımsal üretime zararı olan haşerelere karşı da etkili olan ilacın yapılan klinik deneylerinde sebze ve meyvelere zarar vermediği belirlendi.

Başta fındık üreticileri olmak üzere tarımsal üretim yapan çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele Düzce'de üretilen ilaç yeni bir umut oldu. Gümüşova Ziraat Odası, Düzce Üniversitesi ve Gümüşova İlçe Tarım Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü proje ile nem ağacı meyvesinden üretilen organik ilaç ile Düzce Gümüşova'nın tüm köyleri ilaçlanmaya başladı. İlk kez kullanılmaya başlanılan ilacın yapılan klinik deneylerinde sebze ve meyvelere hiçbir zarar vermediği de ispatlandı. Sebze ve meyve üretiminde de kullanılan ilacın, kullanılan alanlarda zararlı haşereleri uzaklaştırdığı tespit edildi.

Tamamen organik olan ilaç haşereleri uzaklaştırıyor

İlacın tamamen organik olduğunu söyleyen Ziraat Odası Başkanı Mafil Tavlı, "Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Sayın Sevcan Özsemiz ile bu konuyu paylaştık. Daha sonra DÜBİT Başkanı Halil İbrahim Uğraş, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Turan Karadeniz ile birlikte Nem ağacı ile ilgili ön çalışma yaptık. Türkiye'de Orman Bakanlığına yazı yazdık ve nem ağacı ile ilgili çalışma yaptık. Bize Türkiye'de bu nem ağacının olmadığını söylediler. Doğada gezerken nem ağacı bitkisine rastladık. Bunları topladık ve Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Merkezi'nde gerekli tahlil ve analizleri yaptırdık. Bu meyveyi eziyoruz, 24 saat bir suyun içerisinde beklettikten sonra o süzdüğümüz suyu içerisine Arap sabunu karıştırılarak Amerikan Beyaz Kelebeği ile mücadele de kullanıyoruz. Tamamen hiçbir ilaç katmadan yapıyoruz. Bir tek dışarıdan kattığımız Arap sabunu. Oda bitkilere yapışsın, bitkilere tutunsun diye Arap sabunu kullanıyoruz. Onun dışında tamamen organik. Bunun posasını da biber ve domates ektiğimiz yerlerde sülük, böcek, dana burnu gibi haşereleri de sebze bahçelerinden uzaklaştığını tespit ettik" dedi.

"Köy eczanesi olarak adlandırıldığı bir bitki ağacı"

İlacın laboratuvar ortamında denendiğini, meyve ve sebzelere hiçbir zararının bulunmadığının altını çizen Ziraat Odası Başkanı Mafil Tavlı, "Bu ilacın hiçbir zararı yok. Bu ağacın ana vatanı Hindistan olduğu için, bu ağacı köy eczanesi olarak adlandırıldığı bir bitki ağacı. Tamamen doğadan alıyoruz doğaya veriyoruz. İçine hiçbir kimyasal madde katılmıyor. Tarımda ki uzman eller bilimsel olarak bu ağacın üzerinde durduğunda bizim haşere ilaçlarına para vermeden çiftçi hayatını idame ettireceğine inanıyorum" diye konuştu.

Oda başkanı ilaçlamayı elleriyle yapıyor

Öte yandan Ziraat Odası Başkanı Mafil Tavlı, Gümüşova'da ki köylerde kendi ürettiği ilaç ile ilaçlama çalışmasını bizzat kendisi yapıyor.

(EB-ALI-GY-

Düzce'de üretilen ilaç Amerikan beyaz kelebeği sorununa çözüm oldu

Kaynak: İHA

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