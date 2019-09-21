Düzce'de üniversite öğrencileri ikinci el eşya piyasasını canlandırdı

21.09.2019 12:01

DÜZCE'de, üniversite öğrencilerinin gelmeye başlamasıyla ikinci el eşya satan işyerlerinde canlılık yaşanmaya başladı. Sıfır eşya almak yerine ikinci el eşya alan öğrenciler, küçük bütçeler ile evlerini döşeyebiliyor.

2019-2020 Akademik Yılı'nın açılışına hazırlanan Düzce Üniversitesi'ni tercih eden öğrenciler ile mevcut öğrenciler, ikinci el eşya piyasasının canlanmasını sağladı. İkinci el eşya satan işyerlerinde yataklar, oturma grupları ve beyaz eşyalar 3'te 1 fiyatına alıcı bulabiliyor. Ayrıca ücretsiz nakliye ve alınan eşyaların geri satılabilmesi ikinci el piyasasına talebi arttırıyor.

Öğrencilere satın aldıkları yatak, baza ve yatak başlığı ya da oturma grubu yanında sehpa, konsol gibi bazı küçük eşyalar hediyeler olarak veriliyor.

Düzce Cedidiye Mahallesi Zahid El Kevseri Sokak üzerinde ikinci el eşya ve spot eşya satışı yapan İsmail Tekin, "Talepler şu anda çok iyi, öğrenciler sıfır eşya almak yerine tercih ediyorlar. Genellikle müşterilerimiz öğrenciler oluyor. En fazla dört sene kalıyorlar. Sıfır eşya almak yerine ikinci eli terci ediyorlar. Zaten biz hem alım yapıyoruz hem satım yapıyoruz. 4 ya da 2 sene sonunda eşyaları halen kullanılır haldeyse geri alıyoruz. Bu sebeple bizi tercih ediyorlar. Fiyatlarımız da gayet uygun. Nakliyesi de bize ait, eve kadar teslim ediyoruz. Öğrenci oldukları için daha uygun yardımcı olmaya çalışıyoruz. Baza, başlık, yatak piyasada 700-800 lirayken bizde sıfırı 500, ikinci eli ise 300-350 liradan alıcı bulabiliyor" dedi.

Üniversite öğrencileri de bütçelerine göre ikinci el eşyaları tercih ettiklerini belirterek, "Küçük bütçelerle buralardan isteğimiz eşyaları alabiliyoruz. İhtiyacımız olan her şey var. Öğrenim hayatımızın sonunda da eşyaları tekrar buraya satabiliriz" diye konuştular.

Kaynak: DHA