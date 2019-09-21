21.09.2019 11:59

Düzce'de üniversite öğrencileri ikinci el eşya piyasasını canlandırdı

Düzce'de, üniversite öğrencilerinin gelmeye başlamasıyla birlikte ikinci el eşya satan işyerlerinde canlılık yaşanmaya başladı. Sıfır eşya almak yerine ikinci el veya spot eşyalardan alan öğrenciler küçük bütçelerle evlerini döşeyebiliyor.

Düzce'de 2019-2020 akademik yılının açılışına hazırlanan Düzce Üniversitesi'ni tercih eden öğrenciler ile mevcut öğrenciler, ikinci el eşya piyasasının canlanmasını sağladı. İkinci el eşya satan işyerlerinde yataklar, oturma grupları ve beyaz eşyalar 3'te 1 fiyatına alıcı bulabiliyor. Ayrıca ücretsiz nakliye ile birlikte alınan eşyaların öğrenim süresi sonunda kullanabilir durumda olması ile geri satılabilmesi ikinci el piyasasına talebi arttırmaya katkı sağlıyor. Ayrıca öğrencilere aldıkları yatak, baza ve yatak başlığı ya da oturma grubu gibi malzemelerin yanında sehpa, konsol gibi bazı küçük hediyeler de veriliyor.

Düzce Cedidiye Mahallesi Zahid El Kevseri Sokak üzerinde ikinci el eşya ve spot eşya satışı yapan İsmail Tekin, Talepler şu anda çok iyi, öğrenciler sıfır eşya almak yerine fiyatlar dolayısıyla bizi tercih ediyorlar. Genellikle müşterilerimiz öğrenciler oluyor. En fazla 4 sene kalıyorlar. Sıfır eşya almak yerine ikinci eli terci ediyorlar. Zaten biz hem alım yapıyoruz hem satım yapıyoruz. 4 ya da 2 sene sonunda eşyaları halen kullanılır haldeyse geri alıyoruz. Bu sebeple bizi tercih ediyorlar. Fiyatlarımız da gayet uygun. Nakliyesi de bize ait eve kadar teslim ediyoruz. Piyasaya göre fiyatlar bayağı uygun. Arada ciddi fiyat farkı var. İkinci el piyasasında fazla fiyat veremiyoruz. Öğrenci oldukları için zaten daha uygun yardımcı olmaya çalışıyoruz. Baza, başlık, yatak piyasada 700-800 lirayken bizde sıfırı 500, ikinci eli ise 300-350 liradan alıcı bulabiliyor.?? dedi.

Üniversite öğrencileri, bütçelerine göre ikinci el eşyaları tercih ettiklerini belirterek, Küçük bütçelerle buralardan isteğimiz eşyaları bulabiliyoruz. İhtiyacımız olan her şey burada var. Öğrenim hayatımızın sonunda da eşyaları tekrar buraya satabiliriz.?? diye konuştu.

Kaynak: DHA