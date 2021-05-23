Düzce'de UMKE gönüllülerine zorlu şartlarda arama ve tedavi uygulama eğitimi verildi

Düzce'de Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE) kayıp kişilerin kurtarılması ve kaza geçiren orman işçilerine hızla müdahale edilmesi amacıyla gönüllülere yönelik eğitim kampı düzenlendi.

Düzce'de Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE) kayıp kişilerin kurtarılması ve kaza geçiren orman işçilerine hızla müdahale edilmesi amacıyla gönüllülere yönelik eğitim kampı düzenlendi.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Yeniyurt Yaylası'nda gerçekleştirilen kampa, Düzce Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Akçakoca Devlet Hastanesi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Düzce İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde görevli 24 gönüllü UMKE personeli katıldı.

UMKE gönüllüleri, kayıp kişilerin kurtarılması ve kaza geçiren orman işçilerine hızla müdahale edebilmeleri için 20-21 Mayıs'ta zorlu eğitimden geçirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, gazetecilere, UMKE'yi her zaman destekleyeceklerini belirterek, "Geniş arazilerde verilen koordinatlara yönelik gönüllülere arama ve medikal kurtarma çalışmaları kapsamında oryantiring eğitimi, doğada hayatta kalma ve zor şartlar altında medikal tedavi uygulamaları eğitimi verdik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş