Düzce'de Turkovac aşıları devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'de Turkovac aşıları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Düzce'de Turkovac aşıları devam ediyor

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, milli aşı olan Turkovac aşılarının Atatürk Devlet Hastanesi'nde devam ettiğini belirterek, vatandaşların randevu alarak aşı olabileceğini belirtti.

DÜZCE (İHA) - Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, milli aşı olan Turkovac aşılarının Atatürk Devlet Hastanesi'nde devam ettiğini belirterek, vatandaşların randevu alarak aşı olabileceğini belirtti.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Türkiye'de üretilen Milli aşımız Turkovac aşısı Düzce'de vatandaşlara yapılmaya başladı.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'da milli aşının Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Milli aşımız Turkovac, Düzce Atatürk Devlet Hastanemizde uygulanmaya devam ediyor. Önceki aşılarınızın türü ne olursa olsun ilk doz yada hatırlatma dozunuzu yerli aşımız TURKOVAC ile olabilirsiniz(MHRS), Alo 182 ve E-Nabız üzerinden randevu oluşturarak aşınızı güvenle olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

(Enes Bektaş-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Devlet Hastanesi, TURKOVAC, Milli, Düzce, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title