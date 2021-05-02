Düzce'de Türk Kızılay gönüllüleri 20 bin ihtiyaç sahibini sevindirecek
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Düzce'de Türk Kızılay gönüllüleri 20 bin ihtiyaç sahibini sevindirecek

Düzce'de Türk Kızılay gönüllüleri 20 bin ihtiyaç sahibini sevindirecek
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Düzce Şubesi'nin gönüllü çalışanları, "tam kapanma" nedeniyle hazırlanan gıda kolisi ve kavurma etleri 20 bin ihtiyaç sahibine ulaştıracak.

Türk Kızılay Düzce Şubesi'nin gönüllü çalışanları, "tam kapanma" nedeniyle hazırlanan gıda kolisi ve kavurma etleri 20 bin ihtiyaç sahibine ulaştıracak.

Sosyal yardımlaşma vakıfları ve muhtarlıklardan alınan listelere göre ihtiyaç sahiplerini belirleyen Türk Kızılay gönüllüleri, 5 günde 5 bin gıda kolisi ve kavurma etlerini merkez ve köylerdeki 20 bin ihtiyaç sahibine ulaştırmak için harekete geçti.

Dağıtımları Ozanlar ve Otluoğlu köylerinde sürdüren ekipler, çocuklara çeşitli oyuncak ve hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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