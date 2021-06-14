Düzce'de turizm canlandırmak için çalışıyor

DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile bir araya gelerek ilde yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile bir araya gelerek ilde yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Düzce Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile bir araya geldi. Ziyarette Pehlivan, Düzce'de yapacakları projeler ile karavan park ve yayla turizmi hakkında istişarelerde bulundu.

Vefa Pehlivan, "Nazik misafirperverliği için bakanımıza teşekkür ediyoruz. Güzel istişarelerde bulunduk. İlimiz adına yapacağımız çalışmaları paylaşma fırsatı bulurken bir yandan da Düzce Üniversitesi işbirliği yaptığımız çalışmalar ve ürünler hakkında bilgiler aktardım" ifadelerinde bulundu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de, yapılacak olan çalışmalara kendisinin de elinden geldiğince destek olacağını bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı