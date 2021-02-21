Düzce'de tüfek ve uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheliye gözaltı

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde park halindeki otomobilde 3 ruhsatsız tüfek, 626 gram esrar ve 5 gram metamfetamin ile yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde park halindeki otomobilde 3 ruhsatsız tüfek, 626 gram esrar ve 5 gram metamfetamin ile yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gümüşova'da dün gece devriye gezen polis ekipleri, Çöplük mevkiinde içerisinde 4 kişinin bulunduğu park halindeki otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada 626 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız tüfek, 2 kama, 3 sustalı bıçak ve 1 muşta ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki Yaşar M., Sezcan G., Ahmet G. ve Altan G. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ